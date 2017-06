premium

Muguruza in tranen: 'Publiek was hard voor me'

26 min geleden

De uitgeschakelde titelverdedigster Garbine Muguruza barstte tijdens het verplichte perspraatje op Roland Garos na een paar vragen in tranen uit en moest even pauze houden. Duidelijk was dat de nederlaag tegen de Française Kristina Mladenovic – voor een uitzinnig Frans publiek - haar veel pijn had gedaan.