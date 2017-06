'Het is een heel gekke situatie met Sneijder'

"De manier waarop Wesley Sneijder Nederlands recordinternational gaat worden, wringt bij mij", zei oud-international Kieft in zijn exclusieve column voor Telesport.

"Het moet natuurlijk niet zo zijn dat hij straks bij wijze van spreken op krukken twee minuten mag spelen om maar recordinternational te worden", reageerde Ronald de Boer bij FOX Sports.

"Het is een heel gekke situatie", zei zijn college Kenneth Perez. "Hij heeft gisteren nog met Galatasaray gespeeld en daarna is hij naar Rotterdam gekomen om maar een paar minuten met het Nederlands elftal te kunnen spelen. Dat lijkt me ook fysiologisch niet in orde."

Sneijder staat op 129 interlands. Zondag tegen Ivoorkust kan hij zijn 130ste spelen en naast Van der Sar komen. Vrijdag tegen Luxemburg kan de middenvelder op zijn 33ste verjaardag dan voor de 131ste keer voor het Nederlands elftal uitkomen en recordhouder worden. De laatste interlands wordt Sneijder veelvuldig als invaller gebruikt.