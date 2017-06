"We moeten het de aankomende weken gaan bekijken", aldus Van Persie in gesprek met Telesport. "Ik heb nog een contract en vanuit die basis gaan we kijken. Hoe het er nu uitziet, meld ik me volgende maand bij Fener. Tenzij er wat anders gebeurt. Je weet het nooit in de voetballerij, dingen kunnen snel veranderen. De toekomst ligt nog open."

