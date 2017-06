Oranje scoort erop los tegen Ivoorkust

Joël Veltman opende in de dertiende minuut de score met zijn eerste doelpunt in Oranje. De verdediger van Ajax, bij zijn club vaak rechtsback maar tegen Ivoorkust als centrumverdediger opgesteld, kon de bal uit een hoekschop van Memphis Depay ongehinderd inkoppen (1-0).

Foto: Matty van Wijnbergen

Aanvoerder Arjen Robben verdubbelde de voorsprong in de 32e minuut vanaf elf meter, nadat Vincent Janssen in het strafschopgebied onderuit was getikt door de bijzonder matige doelman Badra Ali Sangaré.

Foto: ANP

Vier minuten later vond Robben met een indraaiende voorzet bij de tweede paal de vrijgelaten Veltman, die zijn tweede doelpunt in Oranje vierde.

Foto: ANP

Aan de andere kant zorgde ook Ivoorkust voor gevaar, maar doelman Jasper Cillessen bleek een hinderlijke sta-in-de-weg voor de Afrikaanse ploeg van bondscoach Marc Wilmots.

Vincent Janssen

Na rust was Janssen de eerste die een grote kans kreeg. De spits van Tottenham Hotspur schoot in bijzonder kansrijke positie echter vrij knullig naast.

Foto: Matty van Wijnbergen

Janssen herstelde zijn misser binnen een kwartier. Eerst met een assist op Davy Klaassen voor de 4-0 en daarna door zelf de 5-0 binnen te schieten uit de rebound van een schot van Georginio Wijnaldum.

Wesley Sneijder

Foto: ANP

Tussen de 4-0 en de 5-0 mocht Wesley Sneijder invallen. De middenvelder kwam zo op 130 interlands en daarmee is hij samen met Edwin van der Sar recordhouder.

Doelpunten vielen er niet meer en dat was vooral te danken aan Cillessen. Die wierp zich drie minuten voor tijd voor een inzet van Gohi Bi Cyriac en hield zo de nul vast.

Dick Advocaat

Dinsdag melden bondscoach Dick Advocaat en zijn assistent Ruud Gullit zich bij Oranje, vrijdag volgt dan het WK-kwalificatieduel met Luxemburg. Interim-bondscoach Fred Grim zal dan 'gewoon' weer assistent zijn.