Advocaat kan wel lachen om ruime zege Oranje

"Hij grapte: ik blijf nog even weg"', aldus Grim bij FOX Sports. "Hij was uitermate content over het resultaat."

Advocaat meldt zich dinsdag met zijn assistent Ruud Gullit bij het Nederlands elftal. Vrijdag volgt de WK-kwalificatie-interland met Luxemburg. Grim zal dan weer als assistent op de bank zitten.

"Het was een leuke avond, vond Grim, die voor de derde keer als bondscoach fungeerde. "Een 5-0 overwinning is natuurlijk altijd mooi, zeker in deze fase. Ik heb heel goede aanvallen gezien. Als ik heel kritisch moet zijn, dan hadden we misschien nog meer goals moeten maken. Het publiek heeft in elk geval genoten."