Zondag werd eerder op dag al van Duitsland en Engeland gewonnen.

"We waren op papier de sterkste, maar dan moet je het nog wel doen", aldus Van Gerwen nadat Gerwyn Price en Mark Webster aan de kant waren gezet. "Vooral in de koppelpartijen waren we weergaloos. Ik wil iedereen bedanken die me heeft geholpen met mijn voetblessure."

Mighty Mike had vooral vrijdag last van zijn voet en leek heel even zelfs op te moeten geven. Dat bleek uiteindelijk niet nodig.