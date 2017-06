Van Barneveld is Van Gerwen ontzettend dankbaar

"Het blijft toch een wereldtitel. Misschien waren we geen favoriet, dat was Schotland", vulde Van Barneveld voor de camera's van RTL aan. Schotland werd als nummer één geplaatst echter al in de eerste ronde verrassend geëlimineerd door Singapore. Daarmee kwam er een snel einde aan het toernooi voor Gary Anderson en Peter Wright.

Ook voor Nederland begon het WK voor landenteams niet vlekkeloos. "We hadden vrijdag met Michael veel tegenslag. Ik ben hem ontzettend dankbaar dat hij heeft doorgebeten", stelde Barney over de acute slijmbeursontsteking van Van Gerwen in zijn linkervoet. "Ik ken hem ook niet anders, hij blijft vechten. Als je half acht (vrijdag, red) het bericht krijgt, we gaan ervoor. Dan ben ik enorm dankbaar dat hij heeft doorgezet en we hier nu met de beker staan."

Met de wereldtitel nam het Oranje-koppel revanche voor de nederlaag van vorig jaar in de eindstrijd. Destijds was Engeland met Adrian Lewis en Phil Taylor te sterk. Daar waren de Nederlanders behoorlijk ziek van. "Vorig jaar voelden we ons heel erg slecht", beaamde Van Barneveld. Maar dit keer liep het in de halve finales tegen de Engelsen, met Dave Chisnall in plaats van Taylor, wel goed af. Daarna werd in de eindstrijd ook Wales (Gerwyn Price en Mark Webster) aan de zegekar (3-1 winst) gebonden. "Een heerlijk gevoel om die beker weer te hebben", sloot het tweetal af.