Sneijder: 'Ik zie het meer als jaloezie, dat tergt me alleen maar'

"Laat die mensen lekker kritisch zijn. Ik zie het meer als jaloezie, dat tergt mij alleen maar.", reageerde Sneijder op de kritiek. "Dat geeft mij juist meer kracht om hier zolang mogelijk bij te blijven om dat record nog sterker te maken."

Iedereen bij Oranje werkte de afgelopen periode volledig mee om Sneijder de mijlpaal te laten halen. Tussen de vriendschappelijke wedstrijden tegen Marokko en Ivoorkust door moest de voetballer in Turkije namelijk ook nog gewoon voor Galatasaray uitkomen. Maar dat werd allemaal netjes ingepland.

"De status van recordinternational staat daarom niet in het juiste perspectief ten opzichte van de huidige recordinternational Edwin van der Sar. Los van het gegeven dat Van der Sar ruim 1800 speelminuten meer heeft gemaakt dan Sneijder", stelde Wim Kieft zaterdag in zijn column voor Telesport. Maar daar heeft Sneijder geen boodschap aan. Op de vraag dat het voor keepers zelfs makkelijker is, reageerde hij. "Dat zeggen ze, hè. Dat zie je vaak al aan de leeftijd, dat je een stuk langer door kan dan een gemiddelde voetballer. In dat opzicht is het dan iets makkelijker. Maar voor mii is het iets fantastisch, zeker als je gelijk mag staan met Edwin van der Sar."

Sneijder kan vrijdag op zijn 33e verjaardag alleen recordhouder worden. Nederland speelt dan in de WK-kwalificatiestrijd tegen Luxemburg.