Taylor was er dit keer in Frankfurt niet bij. De zestienvoudig wereldkampioen werd vervangen door Dave Chisnall. Lewis was wel gewoon van de partij en moest het in de enkelpartij van de halve finales opnemen tegen Van Gerwen. Het werd een benauwde 4-3 overwinning voor laatstgenoemde, die de wedstrijd met dubbel 2 beëindigde. "Dat was een heel belangrijke score. Af en toe is het mooi om zo te winnen", aldus 'Mighty Mike' tegenover RTL.

Van Gerwen zag in elk geval dat Lewis de trukendoos weer opentrok. De Brit zweepte bij een gewonnen leg telkens opzichtig het publiek op. "Hij was weer een beetje vervelend, wat hij altijd doet. Daarom is het extra lekker dat ik de wedstrijd op zo'n manier uitgooi. Het was een spannende pot. Dan hoop je dat het jouw kant opvalt, dat gebeurde gelukkig ook." Daarna klaarde Barney de klus door ook van Chisnall te winnen.

Later op de avond wonnen Van Gerwen en Van Barneveld ook de eindstrijd. Wales was niet opgewassen tegen het Nederlandse geweld en ging na drie enkel- en één koppelpartij met 3-1 kopje onder.