Video - Neymar vol ongeloof na dunk LeBron James

De beelden waren prachtig om te zien toen LeBron James voor Cleveland Cavaliers een geweldige dunk afleverde. De camera's draaiden direct naar Hamilton en Neymar, die in een onderonsje duidelijk onder de indruk waren.

De score van LeBron James was mooi, maar leverde niet de winst op voor titelverdediger Cavaliers. Het sterrenteam van de Warriors, met uitblinkers Kevin Durant en Stephen Curry, won ook het tweede duel. De ploeg die als eerste vier wedstrijden wint, kroont zich tot kampioen van de NBA.

Bekijk hier de beelden:

LeBron throws it down in transition. @neymarjr approves! #PhantomCam pic.twitter.com/obvZfCogU8