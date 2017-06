Video - Van Gerwen raakt bijna wereldrecord kwijt

Huybrechts kwam gedurende de partij zelfs even boven de 129 punten uit. In de vijfde leg kreeg hij één kansje om ook daadwerkelijk het wereldrecord te verbreken. De Belgische darter miste echter dubbel 18. Zijn tweede poging was wel raak, maar dat leverde hem een gemiddelde op van 121,97. Huybrechts won met 4-1 in legs.

België won in de kwartfinale wel van Singapore, maar een ronde later bleek Wales te sterk. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld versloegen in de eindstrijd op hun beurt weer Wales en veroverden zo de wereldtitel.

Van Gerwen heeft sinds februari vorig jaar het wereldrecord in handen. De Brabander won toen in de Premier League Darts van Michael Smith met een gemiddelde van 123,40. Dat gebeurde in een partij over acht legs (7-1 winst).

