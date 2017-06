Ronaldo sneert naar critici: 'Cijfers liegen niet'

"Ik heb het ongelijk van mijn critici weer bewezen", aldus Ronaldo tegenover Spaanse media. "We hebben een geweldig seizoen gehad. Ik en mijn ploeggenoten hebben de dubbel gewonnen en dat is fantastisch."

"Dit is één van de mooiste momenten van mijn loopbaan", vindt hij. "En ja, ik heb de kans om dat bijna elk jaar weer te zeggen. Maar dit seizoen was echt speciaal. Nu zal ik twee dagen rust nemen, voordat ik me meldt bij Portugal voor de WK-kwalificatie en de Confederations Cup. Dat wordt een nieuwe uitdaging."