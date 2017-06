Cavendish mogelijk toch op tijd fit voor Tour

De 32-jarige Brit van Dimension Data zou eerst bij de nationale kampioenschappen zijn comeback maken, in het laatste weekeinde van juni. Zijn terugkeer in het wielrennen is nu dus ruim een week vervroegd. Daardoor is de kans groter dat hij toch op tijd fit is voor de Tour de France.

"Mark is nog steeds herstellende. Het blijft echter Pfeiffer. Daar is geen tijdlijn voor of beproefde herstelmethode. Het is per persoon verschillend" , zei sportief directeur Roger Hammond van Dimension Data eerder tegen Cyclingnews.