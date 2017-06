premium

Démare sprint naar zege in Dauphiné

47 min geleden ANP

De Franse wielrenner Arnaud Démare van FDJ heeft maandag de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. Na de heuvelachtige eerste etappe was het parcours, van Saint-Chamond naar Arlanc over 171 kilometer, gemaakt voor een massasprint. De Noor Alexander Kristoff en Fransman Nacer Bouhanni werden tweede en derde. De Belg Thomas De Gendt blijft na zijn winst in de openingsetappe de leider in het algemeen klassement van de voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk