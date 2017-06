De Ivoriaan speelde in het seizoen 2007/2008 op huurbasis voor Roda JC, dat hem destijds leende van Anderlecht. Het seizoen erop tekende hij bij FC Twente, de club waarmee hij in 2010 landskampioen werd. In de zomer van dat jaar stapte de Afrikaan over naar Newcastle United, waar destijds ook Tim Krul onder contract stond. Hij maakte in februari van dit jaar de overstap van Engeland naar China.

De 30-jarige speler is niet de eerste voetballer die onverwachts op het veld bezwijkt. Marc-Vivien Foé was een van de bekendste. Hij stortte in 2003 tijdens de halve finale van het toernooi om de Confederations Cup tussen zijn land Kameroen en Colombia ook in, en overleed korte tijd later wegens een hartafwijking. Tioté kwam 55 keer uit voor Ivoorkust. In die duels scoorde hij één keer. In 2015 won hij met het nationale team de Afrika Cup.