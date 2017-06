Bosz tekent vandaag bij Borussia Dortmund

De Duitsers hebben in het weekeinde het gas gezet op de onderhandelingen, toen duidelijk werd dat het tussen Bosz en Ajax niet meer goed zou komen. Ajax had een vraagprijs van vijf miljoen euro en de leiding van Dortmund, waar voorzitter Hans-Joachim Watzke en technisch directeur Michael Zorc zeer invloedrijk zijn, heeft er alles voor over gehad om de 53-jarige Apeldoorner binnen te halen.

Bosz is bij Dortmund niet de eerste Nederlandse coach. Van 2004 tot 2006 was Bert van Marwijk er hoofdtrainer. Hij moest halverwege zijn derde seizoen vertrekken. De club beleefde onder de voorganger van Tuchel, Jürgen Klopp, de meest succesvolle periode van de laatste 20 jaar. Klopp won twee landstitels en een beker. Maar Bayern München is inmiddels al vijf seizoenen achtereen kampioen.

Mede door het spel van Ajax in het laatste half jaar in Europa is Borussia Dortmund gecharmeerd geraakt van Bosz, al dacht de club tot afgelopen week dat hij onhaalbaar was en vast zat aan Ajax. De coach gaat, ook al is een conflict de reden van zijn vertrek, er financieel wel fors op vooruit.