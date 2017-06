Spijkerhard conflict zorgt voor breuk tussen Bosz en Ajax

Niet het hoge salaris dat hij bij Borussia Dortmund kan opstrijken, maar de weigering van de Amsterdamse club om te breken met een deel van de technische staf dwingt hem om zijn koffers te pakken. Ajax oogstte de afgelopen maanden internationaal lof voor de aanvallende speelwijze die Bosz heeft ingeslepen bij een nieuwe lichting talenten, maar op de achtergrond heerste een volledig onwerkbare situatie binnen de trainersstaf.

Elke topclub werkt in het hedendaagse profvoetbal met een grote staf. Bosz had bij Ajax Hendrie Krüzen, die hem ook bij zijn vorige clubs bijstond, als rechterhand. Daarnaast maken bij Ajax sinds een aantal jaren de inmiddels 66-jarige Hennie Spijkerman, keeperstrainer Carlo l’Ami, hersteltrainer Björn Rekelhof en Dennis Bergkamp deel uit van de technische staf. Maar van chemie tussen die laatste vier aan de ene kant en de extreem aanvallend denkende Bosz en zijn assistent Krüzen aan de andere kant is er geen moment geweest. Het viertal wilde een grote vinger in de pap houden.

Binnen de hele club Ajax werd langzaam maar zeker duidelijk dat het viertal eigen ideeën had en zich afsloot van de hoofdtrainer. Ajax heeft Bosz vorig jaar uitgekozen omdat zijn visie het beste aansloot bij het voetbal en de stijl waar Ajax voor staat. En dus vond Bosz dat zijn visie moest worden gevolgd. Een compromis was er niet.

