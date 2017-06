'Tioté was zo'n heerlijke jongen om mee te werken'

"Wat een verdrietig bericht. Het is ongelofelijk. Zo’n sterke jongen, een echte strijder op het veld”, reageert de aangeslagen trainer vanuit Engeland.

"Cheick was een heerlijke jongen om mee te werken. Hij stond altijd met een lach op het veld. Het enige wat hij wilde, was voetballen", vervolgt de keuzeheer, die in 2010 samen met Tioté de landstitel veroverde met FC Twente.

De gedachten van McClaren gaan uit naar de familie van Tioté. ,,Cheick voetbalde niet alleen voor zichzelf, maar hij onderhield zijn hele familie in Ivoorkust. Broers, zussen, noem maar op. Vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn familieleden was hij ook zo blij met zijn goede contract in China. Dit is zo enorm triest.”