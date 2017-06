Grim open voor nieuwe uitdaging

Of Grim ook na de zomer nog werkzaam zal zijn bij het Nederlands elftal hangt af of hij aantrekkelijke aanbiedingen krijgt om elders hoofdtrainer te worden. Vorig jaar hield de KNVB de interim-bondscoach aan zijn contract toen hij overeenstemming bereikte met SC Cambuur om hoofdtrainer te worden in Leeuwarden. ,,We hebben in Zeist de intentie uitgesproken om deze WK-kwalificatie met elkaar door te gaan, maar tevens zijn er afspraken gemaakt – niet op papier overigens – voor het geval ik mij elders kan verbeteren.” Op dit moment is er geen concrete interesse voor Grim.

De situatie van Grim bij Oranje is aanzienlijk veranderd met de komst van Advocaat. De Hagenaar wilde per se Ruud Gullit als zijn eerste assistent. Bij de vorige bondscoach Danny Blind – hij haalde Grim in september 2016 van Jong Oranje naar het grote Oranje – was Grim de onbetwiste eerste assistent. Nu speelt hij bij Advocaat tweede viool, hoewel hij het als interim-bondscoach goed heeft gedaan als tijdelijke zetbaas.