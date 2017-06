Nashville Predators won maandag (lokale tijd) de tweede opeenvolgende thuiswedstrijd tegen titelverdediger Pittsburgh Penguins met 4-1 (1-1 2-0 1-0). In de finale (best-of-seven) is de stand daardoor nu gelijk: 2-2. Het vijfde duel is donderdag in Pittsburgh.

"We zijn een moeilijke fase uitstekend doorgekomen, met dank aan onze geweldige fans'', doelde keeper Pekka Rinne op de achterstand van 2-0 waarmee de Predators thuiskwamen. ,,De finale gaat nu opnieuw beginnen. We voelen ons geweldig na twee duidelijke overwinningen.'' Nashville versloeg zaterdag de Penguins met 5-1.

Rinne was één van de uitblinkers bij de thuisploeg. Hij verrichtte 23 reddingen.