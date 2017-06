Bij zijn oud-ploeggenoten van FC Twente, met wie Tioté in 2010 kampioen van Nederland werd, is de verslagenheid groot. "Op een familiefeestje in Zieuwent werd ik door een van mijn neven op het nieuws geattendeerd”, aldus oud-FC Twente-doelman Sander Boschker.

Foto: ANP

"Zo’n bericht komt wel binnen. Je kunt het bijna niet geloven dat zo’n ijzersterke jongen op 30-jarige leeftijd dood neervalt op het trainingsveld. Cheick leek wel uit één blok natuursteen te bestaan, zo gespierd was hij. Ik heb nooit meegemaakt dat een trainer een speler verbood om krachttraining te doen, maar bij Cheick was dat het geval, omdat hij van zichzelf al zo enorm sterk was en anders te geblokt zou worden. Hij kletste er altijd keihard in met van die Afrikaanse tackles en ging voorop in de strijd.”

Wout Brama herinnert zich die spijkerharde duels op het trainingsveld van FC Twente maar al te goed. "Er waren nogal wat spelers in de selectie die bij trainingspartijen liever niet tegenover Cheick stonden. Zeker als hij net terug was van de Afrika Cup, bleef je liever even uit de buurt. Die jongen was zo sterk en zo fit”, aldus de huidige FC Utrecht-middenvelder, die het slechte nieuws te horen kreeg op zijn vakantie-adres in Spanje. "Peter Wisgerhof belde me erover. Daar schrik je natuurlijk van, als iemand van dertig zomaar doodvalt.”