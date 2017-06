Toptalent baalt van vertrek Tuchel bij Dortmund

"Het is hard voor hem dat hij na een behoorlijk goed seizoen de club toch heeft moeten verlaten'', liet de achttienjarige middenvelder weten. Onder leiding van Tuchel brak Pulisic door bij de Duitse topclub. "Hij heeft altijd vertrouwen in mij gehad en mij steeds een kans gegeven.''

Pulisic was in Denver, waar hij wat commerciële activiteiten verrichtte, nog niet op de hoogte van de komst van coach Peter Bosz. De trainer van Ajax wordt dinsdag gepresenteerd als de opvolger van Tuchel. Zowel de Amsterdamse club als Borussia Dortmund heeft het nieuws rond Bosz nog niet bevestigd.

Lees ook op telesport.nl:

- Spijkerhard conflict zorgt voor breuk tussen Bosz en Ajax

- Bosz tekent vandaag bij Borussia Dortmund

"We zijn benieuwd wie er komt. Ik denk wel dat onze selectie in orde is'', zei Pulisic. Tuchel won in het afgelopen seizoen met Dortmund de Duitse beker. Ondanks een doorlopend contract moest hij vertrekken bij de nummer drie van de Bundesliga.