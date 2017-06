Dumoulin richt zich op proloog Zwitserland

De Tour staat niet op het programma maar de Ronde van Zwitserland is, met twee tijdritten, wel interessant voor Dumoulin. ,,We moeten afwachten hoe zijn benen aanvoelen na een periode van intensief koersen", legt Reef uit. ,,De eerste focus voor Tom is de proloog, daarna gaan we een plan maken voor de andere etappes."

Dumoulin krijgt in Zwitserland gezelschap van de Duitser Nikias Arndt, de Australiër Michael Matthews en Georg Preidler uit Oostenrijk. Daarnaast doen ook zijn landgenoten Roy Curvers, Ramon Sinkeldam, Mike Teunissen en Albert Timmer mee.

De 26-jarige Maastrichtenaar werd in 2015 derde in de Zwitserse etappekoers.