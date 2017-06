Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bosz: 'Grote eer om Dortmund te trainen'

47 min geleden

"Dortmund is één van de grootste clubs in Europa. Het is een grote eer om deze club te trainen", aldus Peter Bosz dinsdagmiddag bij zijn presentatie als cheftrainer van de Duitse topclub.