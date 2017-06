‘Oranje gaat gewoon naar het WK’

Volgens Advocaat moet het wel goed zitten met het vertrouwen van de internationals. Dat baseert hij op de meest recente oefenwedstrijden. “Ik zie een positieve ontwikkeling”, sprak de coach.

“We wonnen bijvoorbeeld met 5-0 van Ivoorkust. Dat is een prima resultaat. In Nederland wordt dan direct gezegd dat het aan de tegenstander lag. Maar zo zie ik dat niet. We hebben daarvoor ook de lastige uitwedstrijd bij Marokko gewonnen. Dat zijn gewoon goede resultaten.”

Over zijn selectiebeleid wilde Advocaat niet veel kwijt. “Ik heb zoveel mogelijk de groep aangehouden zoals Danny Blind hem ook steeds samenstelde. Als iemand goed speelt, komt hij bij mij in aanmerking voor een selectie. Dat lijkt me duidelijk.”