Advocaat sluit terugkeer Van Persie niet uit

“Maar ik heb hem niets beloofd”, gaf Advocaat dinsdag aan tijdens zijn presentatie. De trainer werkte afgelopen jaar met Van Persie samen bij Fenerbahçe. “Daar heb ik hem vooral gebruikt in hele belangrijke wedstrijden”, aldus de coach. “En in die wedstrijden, met Robin, hebben we ook vaak resultaat geboekt.”

Hij vervolgde: “Als Robin die vorm vast kan houden, is hij een kandidaat voor het Nederlands elftal.” Van Persie is met vijftig goals topscorer aller tijden van Oranje. In oktober 2015 speelde hij tegen Tsjechië, in Amsterdam, zijn laatste interland. Dat was nummer 101.