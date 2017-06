“Bosz speelt met zijn ploegen altijd fris, aanvallend voetbal. Dat is bovendien leuk om naar te kijken. Peter heeft een bijzondere voetbalfilosofie, daar zijn we erg van gecharmeerd.”

Dat Bosz met Ajax afgelopen seizoen zo goed presteerde in de Europa League, opende de ogen in Dortmund extra. “We weten nu dat hij ervan houdt om met jonge talentvolle voetballers te werken. En dat hij het ook niet schroomt om ze op te stellen in belangrijke wedstrijden. Dat past precies in ons plaatje.”

Bosz tekende dinsdag een contract tot de zomer van 2019 bij de Duitse topclub.