De negentienjarige Letse versloeg de Deense Caroline Wozniacki in drie sets: 4-6, 6-2, 6-2. Ze is de eerste tiener die sinds 2007 een partij in de kwartfinale weet te winnen op het Franse Open.

Foto: Reuters

Ostapenko speelde tegen de als elfde geplaatste Deense alles of niets. De Letse wisselde fraaie snoeiharde winners af met talloze onnodige fouten, maar in de derde set sloeg de balans toch door in haar voordeel.

In de halve finales op donderdag, nota bene de dag dat ze haar twintigste verjaardag viert, treft ze de Zwitserse Timea Bacsinszky die eveneens jarig is. De Zwitserse wordt dan 28.