De dertigjarige voetballer, die sinds 2002 international was, heeft die beslissing genomen nadat hij in opspraak was geraakt omdat hij zich had misdragen tegen een Turkse journalist.

"Ik doe het noodzakelijke en beëindig mijn carrière bij het nationale team. Ik heb in het tricot van het nationale elftal een fout gemaakt'', zei Turan dinsdag. De beslissing om te stoppen als international is een persoonlijk beslissing, liet Turan weten. Hij voelt zich nu 'licht als een vogel'.

Turan zou de 62-jarige verslaggever van de krant Milliyet hebben beledigd en bij de hals hebben gegrepen. Eerder dinsdag had de voetballer van FC Barcelona op zijn Instagram het incident nog op een andere manier uitgelegd.

"Wat ik heb gedaan, is misschien niet goed te praten, maar ik vond het wel waardig en eervol gedrag'', schreef hij.