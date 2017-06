Antoine Griezmann werd in de halve finale van het miljoenenbal met Atlético Madrid uitgeschakeld door De Koninklijke en dat zat de aanvaller nog overduidelijk dwars.

Toen Varane in het hotel een rondje maakte langs zijn ploeggenoten en van één zijn teammaten een knuffel kreeg, zag Griezmann zijn kans schoon om stiekem langs het duo te glippen. Later, bij een applaus na lovende woorden van bondscoach Didier Deschamps over Varane, hield de Atlético-vedette demonstratief de handen stil.

Foto: AFP

Frankrijk speelt vrijdag in en tegen Zweden in het kader van de WK-kwalificatie. De Haantjes gaan in de poule met Nederland riant aan de leiding. Het heeft drie punten meer dan nummer twee Zweden en zes punten meer dan Oranje, dat vierde staat: 13 om 7. Vier dagen later volgt in eigen land een oefenduel met Engeland.

Afgelopen vrijdag won Frankrijk in een vriendschappelijke wedstrijd met ruime cijfers van Paraguay. Het werd 5-0. Griezmann maakte het laatste doelpunt. Olivier Giroud (drie) en Moussa Sissoko namen de overige treffers voor hun rekening.

Foto: Hollandse Hoogte