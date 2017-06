"Ik heb nog weinig gezien van Romain Bardet", aldus Froome over de Fransman, die vorig jaar achter de geboren Keniaan als tweede eindigde in Parijs. "Maar ik denk dat hij zich verstopt en wacht op zijn kans in de bergrit met de Mont du Chat."

Foto: AFP

Al zijn overige rivalen maken een goede indruk op de 32-jarige kopman van Sky. "Ik denk dat Richie Porte echt in vorm is. Hij ziet er sterk uit. Alejandro Valverde rijdt ook prima, evenals Alberto Contador, Simon Yates en Esteban Chaves. Het wordt een stevige strijd", sprak Froome vooruitblikkend op het restant van de Dauphiné én de Tour de France in juli.

Woensdag wacht de renners een ruim 23 kilometer lange tijdrit van La Tour-du-Pin naar Bourgion-Jalieu. Een interessante graadmeter, stelde Froome. "Het is een belangrijke test in aanloop naar de Tour. De tijdrit is vergelijkbaar met de proloog in Dusseldorf en de race tegen de klok in Marseille, aan het einde van de ronde. Tony Martin is woensdag de favoriet, al houd ik me meer bezig met mijn concurrenten voor het klassement."

Foto: AFP

LottoNL-Jumbo

Bij LottoNL-Jumbo hoopt men op viervoudig Nederlands kampioen tijdrijden Stef Clement. "Stef is onze man voor het klassement en hij kan een heel goede tijdrit rijden. Hopelijk kan hij een paar plaatsen stijgen in het algemeen klassement", aldus Grischa Niermann op de website van de ploeg.

De Duitse ploegleider rekent ook op Koen Bouwman en Alexey Vermeulen, die dinsdag de derde etappe kleurden. "Zowel Koen als Alexey Vermeulen hebben een goede tijdrit in de benen, maar hebben al een jasje uitgedaan. Het is dus even kijken waar het schip strandt."