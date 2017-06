Verweij kent Poltavets nog uit zijn (korte) periode bij TVM, die daar destijds de assistent was van hoofdcoach Gerard Kemkers.

Sinds zijn vertrek bij Team Corendon in de zomer van 2015 stond Koen Verweij (26) voornamelijk op eigen voeten. Na een ingelast sabbatical probeerde hij vorig seizoen (met ondersteuning van Plantina en enkele vrienden) de aansluiting met de internationale top te hervinden. Hij slaagde er niet in zich te plaatsen voor de grote kampioenschappen. De afgelopen maanden werd hij nog begeleid door Ingrid Paul.

De afgelopen maanden was Verweij aan het puzzelen hoe hij zijn route naar Pyeongchang 2018 zou vormgeven. Aansluiten bij Lotto-Jumbo, de ploeg van zijn concurrenten Sven Kramer en Kjeld Nuis, bleek geen optie. Vervolgens richtte hij zijn vizier op Japan, waar Johan de Wit bondscoach is van de allrounders. De Wit stond open voor versterking van zijn selectie, maar het Japans olympisch comité sprak hierover een veto uit.

Bij de Russische selectie is Verweij wel welkom. Hij zal er intensief gaan samenwerken met Denis Yuskov, voormalig wereldkampioen op de 1500 meter. De overstap is opmerkelijk, omdat het Russische schaatsen er internationaal slecht op staat. Begin 2016 werd sprinter Pavel Kulizhnikov positief bevonden op het omstreden middel meldonium. Daarnaast werd vorig jaar in het WADA-rapport duidelijk dat meer dan duizend Russische sporters, onder wie schaatsers, betrokken waren bij dopingfraude door positieve testen te verdoezelen.

Verweij richt zich in de aanloop naar de Winterspelen vooral op de 1000 en 1500 meter. Op die laatste afstand greep hij drie jaar geleden in Sotsji op 0,003 seconden naast het goud. Als lid van de achtervolgingsploeg werd hij destijds wel olympisch kampioen. Verweij was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.