Technisch directeur Michael Zorc wil de Nederlander veel vrijheid geven bij de versterking van zijn elftal en kan tientallen miljoenen beschikbaar stellen als de Nederlandse coach van de Duitse topclub speciale voetballers nodig heeft om Dortmund net zo attractief te laten spelen als Ajax afgelopen seizoen in de grote Europese wedstrijden.

"Bosz speelt met zijn ploegen zulk fris en aanvallend voetbal. Het is prachtig om naar te kijken. Deze coach heeft een bijzondere voetbalfilosofie, daar zijn we erg van gecharmeerd”, vertelde Zorc in het stadion van Dortmund.

Tijdens zijn presentatie stonden de Duitse media versteld van het bijna foutloze Duits dat Bosz sprak. Ze vonden het sympathiek dat ze hem Peter mogen noemen en ze hopen dat hij Dortmund weer net zo swingend laat spelen als eerder onder Jürgen Klopp.

Bosz zelf schakelde volledig door naar zijn nieuwe werkgever. Het hoofdstuk Ajax had hij, op het moment dat hij de grens passeerde, al afgesloten. De redenen die hij had om Ajax te verlaten werden gisteren in Telesport gepubliceerd en daarmee was het voor hem ook klaar.

Foto: AFP

"Vier weken geleden dacht ik dat ik bij Ajax zou blijven, maar daarna veranderde alles heel snel. Het doet me wel pijn dat ik de jongens van Ajax moet verlaten. We hebben goed gewerkt, spektakel geboden en goed voetbal gespeeld”, stelde Bosz.

Dat hij van plan zou zijn om de miljoenen van Dortmund aan spits Kasper Dolberg te besteden, sprak hij direct tegen. "We hebben hier bij Dortmund niet over Dolberg gesproken. Het is niet mijn wens om hem hier naar toe te halen. Dortmund is één van de grootste clubs in Europa. Het is een grote eer om deze club te trainen.”