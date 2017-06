Het team van bondscoach Uli Stielike speelt maandag in Doha de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Qatar. Ter voorbereiding daarop oefent Zuid-Korea woensdag in de Verenigde Arabische Emiraten tegen Irak. Vanuit daar doorvliegen naar Qatar is niet meer mogelijk, sinds Saudi-Arabië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein de banden met Qatar hebben verbroken, omdat zij Qatar ervan beschuldigen banden te onderhouden met terroristische groeperingen en de regio te destabiliseren.

"Het zal misschien enigszins invloed hebben, maar ik voorzie geen heel grote problemen'', aldus Stielike, die normaal gesproken met zijn selectie een uur had moeten vliegen om in Doha te zijn. In plaats daarvan wordt nu via Koeweit richting Qatar gevlogen.

Zuid-Korea kan met een zege op Qatar een belangrijke stap zetten op weg naar deelname aan het WK van volgend jaar.