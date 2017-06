Giroud gaat eisen stellen bij Arsenal

De Franse aanvaller, die in januari zijn contract verlengde, uitte woensdag in The Times zijn ongenoegen over afgelopen seizoen.

,,Ik zal met de trainer gaan praten'' aldus Giroud, die in de competitie in elf wedstrijden een basisplaats had. ,,Ik heb hier nog een contract voor drie jaar. Mijn toekomst ligt in principe bij Arsenal. Maar nog zo'n jaar zie ik niet zitten.''

Media in Engeland en Frankrijk meldden onlangs dat Giroud in de belangstelling staat van Olympique Marseille. Bij Arsenal verlengde coach Arsène Wenger eind mei zijn contract met twee jaar.