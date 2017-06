premium

Snowboardster Cheryl Maas breekt nekwervels bij duik in zwembad

22 min geleden ANP

Cheryl Maas is tijdens haar vakantie op Cyprus geblesseerd geraakt aan haar nek door een ongelukkige duik in het zwembad. De snowboardster kwam bij de duik op haar hoofd terecht en liep fracturen in haar nekwervels op, meldde de Nederlandse Ski Vereniging. Het is nog niet duidelijk hoelang haar herstel zal duren, maar de blessure heeft zeker invloed op haar voorbereiding voor de Olympische Spelen van komend jaar in Pyeongchang.