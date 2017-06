Oomen verovert witte trui in Dauphiné

Er waren wel enige referenties in het werk tegen de chronometers. Zoals de 12e plek in de tijdrit van Parijs-Nice en de 18e plaats in het Baskenland. ,,Die uitslagen gaven me vertrouwen voor deze opdracht. Al ging ik er ook vanuit dat het niveau hier zo vlak voor de Tour de France met talrijke Tourfavorieten aan de start hoger zou liggen. Hier kan ik wel tevreden mee zijn.”

De witte trui van het jongerenklassement was stiekem zijn doel. Dat hij die trui na de 23,5 individuele kilometers om zijn schouders heeft, is een mooie opsteker. ,,Ik zal die trui niet zomaar weggeven”, vervolgt Oomen. ,,Er komen nog drie loodzware Alpenritten aan. Als ik eerlijk ben dan denk ik dat in het hooggebergte Simon Yates nu nog wel een klasse beter is dan mij. Zo realistisch moet ik wel zijn. Wanneer ik nu al twee dagen in de witte trui in de Dauphiné kan rijden, dan is dat toch al een mooie opsteker.”