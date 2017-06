premium

CL-finale van 2019 in Madrid of Bakoe

23 min geleden ANP

De finale van de Champions League zal in 2019 in Madrid of in Bakoe worden gespeeld. Op 21 september kiest het bestuur van de Europese voetbalbond (UEFA) tussen Estadio Metropolitano, het nieuwe onderkomen van Atlético Madrid, en het Olympisch Stadion in de hoofdstad van Azerbeidzjan.