Wawrinka blijft daarmee op koers om voor de tweede keer in zijn loopbaan het toernooi in Parijs te winnen. In 2015 was hij de beste op het Franse gravel.

In de halve eindstrijd speelt de Zwitser tegen de winnaar van de partij tussen Andy Murray en Kei Nishikori. Die wedstrijd is op dit moment nog bezig.