Uniek: Valverde klopt Froome in tijdrit

Dat Valverde sneller was dan de Brit, mag gerust zeer opvallend worden genoemd. “Froome is altijd beter in tijdritten dan ik ben”, legt de Spanjaard nog maar eens uit aan Cyclingnews. “En dan heb ik het niet over dertig seconden sneller. Nee, hij is meestal een minuut of meer rapper. Dus dat ik hem vandaag heb verslagen, is voor mij heel belangrijk.”

De inmiddels 37-jarige Valverde gaat als superknecht van Nairo Quintana naar de Tour. In de Vuelta mag hij voor zijn eigen kansen rijden. “Ik ben blij dat mijn benen nu al zo goed aanvoelen. En dat nog wel in een tijdrit. Ik ben benieuwd hoe het de komende dagen zal gaan, als we de bergen ingaan.”

Critérium du Dauphinè wordt gezien als dé voorbereidingskoers op de Tour de France. De favorieten voor de Tour staan ook bijna allemaal aan het vertrek van de Dauphiné.