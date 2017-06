"Jordi kent de club en we willen het Cruijffiaans zien", aldus Boeve over de zoon van Johan Cruijff, die momenteel technisch directeur is bij Maccabi Tel Aviv. In 2015 haalde hij in die functie Bosz als trainer naar de Israëlische club. Begin dit jaar was de oud-international zelf korte tijd trainer.

"Hij heeft gezien hoe Bosz het bij Tel Aviv heeft gedaan en hij heeft zelf op het veld gestaan", aldus Boeve. "Misschien is het helemaal een utopie, maar je moet altijd dromen."

Bekijk het hele gesprek met Boeve in de video (vanaf 3 minuten).