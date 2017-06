Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Van Ophem verbetert stokoud speerwerprecord

Gisteren, 23:26

Tijdens een speerwerpwedstrijd in Castricum heeft de 24-jarige Thomas van Ophem het 18 jaar oude Nederlands record speerwerpen van Johan van Lieshout verbroken. Van Ophem, die nog nooit verder had geworpen dan 73 meter, kwam woensdagavond in zijn vierde en laatste poging uit op een afstand van 80,70 meter, 19 centimeter verder dan het oude record uit 1999.