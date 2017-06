premium

Arias met Colombia gelijk tegen Spanje

Gisteren, 23:43 ANP

Spanje is woensdagavond in Murcia ontsnapt aan een nederlaag. De oefeninterland tegen Colombia eindigde in 2-2. Voor Spanje opende David Silva de score. Edwin Cardona en Radamel Falcao leken hun ploeg aan de overwinning te helpen. Met een fraaie kopbal bracht invaller Alvaro Morata in de 87e minuut de Spaanse gelijkmaker op zijn naam.