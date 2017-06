Het tijdschrift noemt de aanvaller van Real Madrid, dat dit jaar als eerste ploeg de titel in de Champions League prolongeerde, ,,de grootste ster in de populairste sport wereldwijd''. Zijn salaris inclusief bonussen bij de 'Koninklijke' bedraagt 52 miljoen euro, sponsors nemen de andere 31 miljoen euro op zich. Zo heeft Ronaldo een contract voor het leven met Nike ter waarde van 1 miljard dollar, omgerekend 888 miljoen euro.

Forbes publiceert jaarlijks een top honderd van best verdienende sporters. Vorig jaar was Ronaldo de eerste voetballer ooit die de lijst aanvoerde. Naast de drie genoemde sporten blijken ook golfers, honkballers en American footballers goed te boeren. De eerste en enige vrouw is tennisster Serena Williams op de 51e plaats. Er staan geen Nederlanders in de lijst. Wel zijn er twee oud-Ajacieden in de ranglijst terug te vinden: Zlatan Ibrahimovic (28 miljoen euro) en Luis Suárez (20 miljoen).