Naast Dumoulin waren er nog meer Nederlandse wielrenners die mooie overwinningen wisten te boeken. Zo won Jos van Emden de afsluitende tijdrit in de Giro d’Italia. Dylan Groenewegen zegevierde in twee ritten in de Ronde van Noorwegen, waar ook Pieter Weening een dag succesvol was. Mathieu van der Poel en Maurits Lammertink wonnen ritten in de Ronde van België.

