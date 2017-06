Janssen voelt zich 'ongemakkelijk' bij advies Gullit

Zonder enige terughoudendheid deed Gullit even iets voor bij de kleine Utrechter, die gedwee stond te knikken bij het advies van de aanvoerder van de Europees kampioen van 1988. Even later liep Sneijder lachend weg bij Gullit. Zelfs voor Sneijder heeft Gullit dus recht van spreken. Logisch dat de jonge internationals Vincent Janssen en Matthijs de Ligt – als speler speelde Gullit op hun posities, respectievelijk spits en centrale verdediger – ook één en al oor waren toen de 66-voudig international de twee even apart nam voor wat advies.

Janssen voelde zich wel ongemakkelijk, want Gullit en de spits van Tottenham Hotspur stonden uiteindelijk middenin een oefenvorm met passen en trappen met elkaar te keuvelen. Het deerde Gullit geen snars en zelfs toen tweede assistent Fred Grim het duo wilde wegtrekken, bleef Gullit Janssen nog even bestoken met een laatste aanwijzing. „Ik let op de details”, had Gullit bij zijn presentatie gezegd en juist die deelt hij met de internationals.

Waarbij het opmerkelijk is dat iedereen in de buurt van Gullit altijd een lach op zijn gezicht heeft. Het zegt niets over het wel of niet presteren van Oranje onder het duo Advocaat-Gullit, maar dat relaxte is in de vaak zo overspannen ambiance binnen en rond het Nederlands elftal wel een plezierige ervaring. Zolang het duurt natuurlijk, want als het resultaat uitblijft, komt het chagrijn twee keer zo hard terug.