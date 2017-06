De Braziliaanse keeper kost Manchester City 40 miljoen euro. Daarmee is Ederson de op één na duurste keeper ooit, achter de Italiaan Gianluigi Buffon. Voor hem betaalde Juventus in 2001 40,2 miljoen euro.

"Onder leiding van Pep Guardiola groeit deze club steeds verder. Hij is een nieuw jong team voor de toekomst aan het bouwen. Dat was voor mij een belangrijke afweging om voor Manchester City te kiezen'', aldus de 23-jarige keeper, die naast Fernandinho, Fernando en Gabriel Jesus de vierde Braziliaan is in de selectie van Manchester City.