De huidige manager van Reading heeft volgens de belangenbehartiger geen contact gehad over een eventuele terugkeer bij de Amsterdammers. "Jaap Stam wordt zeker geen trainer bij Ajax", aldus Van Ginkel tegenover de NOS. "Jaap heeft het naar zijn zin in Engeland. Bovendien is hij helemaal niet benaderd."

De 44-jarige Stam liet eerder zelf al weten dat hij niet de intentie heeft om te vertrekken bij Reading, de Championship-club waar hij sinds vorige zomer werkt. De twee seizoenen daarvoor was de voormalige verdediger samen met Andries Ulderink verantwoordelijk voor Jong Ajax.