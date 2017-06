'Mourinho jaagt United op kosten met peperduur hotel'

De suite in het Lowry Hotel kost normaal gesproken per nacht zo'n 816 pond, wat neerkomt op zo'n 940 euro. De club krijgt echter een flinke korting vanwege de lange duur van het verblijf van de manager. De prijs per nacht in het vijfsterrenhotel zou daarom 'slechts' 473 euro per nacht zijn.

The Mirror stelt dat de clubleiding het geen probleem vindt als Mourinho gedurende de rest van zijn contract, dat nog twee jaar doorloopt, in het hotel verblijft. Als dat werkelijk gebeurt, loopt de totale hotelrekening op tot meer dan een half miljoen euro.

De Portugees leidde United in zijn eerste seizoen naar het Community Shield, de League Cup en de Europa League. In de Premier League werd de club teleurstellende zesde.