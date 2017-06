Alonso stelt McLaren-Honda ultimatum

"Ik wil nog steeds voor de derde keer wereldkampioen Formule 1 worden, dat is nog steeds het hoogst haalbare", stelt de Spaanse coureur in de aanloop naar de Grand Prix van Canada.



"Maar dan moeten we nu wel weer races gaan winnen. Als dat deze zomer nog lukt, blijf ik bij McLaren-Honda. In september of oktober maak ik een keuze over mijn toekomst."

De waarschuwing van Alonso komt kort na een uitspraak van McLaren-teambaas Zak Brown, die volgens persbureau Reuters heeft aangegeven dat zijn geduld met de Japanse motorleverancier op begint te raken. Sinds het begin van de hernieuwde samenwerking tussen de twee partijen, in 2015, worstelt Honda al met het krachtig én betrouwbaar krijgen van de krachtbron.

Alonso: "Mijn deelname aan de Indy 500 heeft voor mezelf bewezen dat ik in elke klasse met een heel andere raceauto competitief kan zijn. Als een derde wereldtitel in de F1 er niet inziet met McLaren-Honda, ga ik op zoek naar een ander project."